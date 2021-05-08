مستشار الرئيس: إجراء فحص الحمض النووي للوافدين يمنع دخول سلالة الهند

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن هناك سلالة جديدة من فيروس كورونا متحورة تحور مزدوج في الهند وتسبب مشكلات صحية كبيرة، كما أن هناك بعض الحالات رصدت ببعض دول الشرق الأوسط ودول إفريقيا، وتطبيق وزارة الصحة إجراءات إضافية بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد بالتزامن مع ظهور تحورات جديدة لفيروس كورونا، تهدف لمنع دخول هذه السلالة لمصر.





وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن السلالة الهندية قوية ومعدية ولها العديد من المشكلات ومنتشرة في أكثر من 20 دولة في العالم، وإجراء فحص الحمض النووي السريع لجميع الوافدين إلى مصر من الدول التي ظهر بها تحورات للفيروس تهدف للحد من دخول هذه السلالة إلى مصر.



