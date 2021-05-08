Advertisements

مستشار الرئيس: إجراء فحص الحمض النووي للوافدين يمنع دخول سلالة الهند

السبت 08/مايو/2021 - 04:41 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن هناك سلالة جديدة من فيروس كورونا متحورة تحور مزدوج في الهند وتسبب مشكلات صحية كبيرة، كما أن هناك بعض الحالات رصدت ببعض دول الشرق الأوسط ودول إفريقيا، وتطبيق وزارة الصحة إجراءات إضافية بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد بالتزامن مع ظهور تحورات جديدة لفيروس كورونا، تهدف لمنع دخول هذه السلالة لمصر.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن السلالة الهندية قوية ومعدية ولها العديد من المشكلات ومنتشرة في أكثر من 20 دولة في العالم، وإجراء فحص الحمض النووي السريع لجميع الوافدين إلى مصر من الدول التي ظهر بها تحورات للفيروس تهدف للحد من دخول هذه السلالة إلى مصر.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أنه حال ثبت إيجابية تحليل الحمض النووي يتم عزل الراكب 14 يوما أو إعادته من حيث أتي وهذا تحدده سلطات الصحية في المطار.

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 21 ساعة

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

منذ حوالي 21 ساعة

برشلونة يجهز صفقة تبادلية لضم صخرة الدفاع

منذ ساعتين و 12 دقيقة

نجم الأهلي يستقر على الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

وسط مفاجآت.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد الزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

7 غيابات تضرب الأهلي قبل القمة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الأهلي يطالب موسيماني بمنح المنبوذ فرصة أخيرة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - فرجاني ساسي يُحدد شرطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ 42 دقيقة

عاجل.. السجن المؤبد لـ5 متهمين بـ"خلية الطلبة"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

خبر سار للأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. سيرينو يغازل الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - صدمة قوية في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:32 م

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

06:01 م

وسط مفاجآت.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد الزمالك

04:30 م

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

02:59 ص

عاجل - فرجاني ساسي يُحدد شرطه لتجديد عقده مع الزمالك

05:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي