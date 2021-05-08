عاجل.. التموين تعلن أسعار كحك العيد في المجمعات الاستهلاكية

كد الاستاذ الدكتور / على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه وجه الشركة القابضه للصناعات الغذائية بضخ كل سلع ومستلزمات عيد الفطر المبارك من كحك وبسكويت وغريبة وبيتى فور بالمجمعات الاستهلاكيه بتخفيضات لا تقل عن العشرين فى المائة .

وأشار المصيلحى إلى أنه يتابع يومياً الكميات التى تطرح بالمجمعات الاستهلاكيه اضافه إلى جودة السلع المعروضه واضاف المصيلحى إلى أنه وجه رؤساء شركات المجمعات الاستهلاكيه بالتشديد من الإجراءات الاحترازية داخل المجمعات سواء للعاملين بها أو المتعاملين معها أيضاً.

أسعار كحك العيد في المجمعات الاستهلاكية :

هذا وقد تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من الشركة القابضة حول ماتم طرحه بالمجمعات الاستهلاكيه ومنافذ شركات المخابز وشركات المطاحن وأفاد التقرير بضخ مايزيد عن نوع من الكحك والبسكويت والبيتي فور والأسماك المملحة، ففى الكحك تم ضخ ثلاثه أنواع لشركات متعددة بسعر يبدأ من ٦٥ إلى ٧٠ جنيه للكيلو والبسكويت ثلاثه انواع أيضا بسعر يبدأ من ٦٥ جنيه إلى ٧٠ جنيه للكيلو والبيتى فور يبدء سعره من ٧٥ إلى إلى ١٠٠ جنيه للكيلو والغريبة ببدء سعرها من ٧٥ إلى ٨٥ جنيها للكيلو كما افاد التقرير الوارد من القابضة للصناعات الغذائيه إلى أن أسعار الأسماك المملحه بالنسبه للرنجه ٣٥ جنيه للكيلو والفسيخ من ١١٠ إلى ١٢٠ جنيه للكيلو.

هذا وقد أكد السيد اللواء احمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن الشركة تتابع يومياً تنفيذ توجيهات الدكتور على المصيلحى عبر المرور الدائم على تلك المجمعات للتأكد من توافر السلع بالجودة المطلوبة بعد قياس رضا المواطن عنها وأكد حسنين أن القابضه وفرت كميات كبيرة من مستلزمات عيد الفطر بتخفيضات كبيرة تناسب وكل القدرات الشرائية.