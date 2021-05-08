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" دخل عليهم بالساطور"| حكاية منشور آثار الجدل.. ولغز السطو المسلح بالشيخ زايد

السبت 08/مايو/2021 - 04:47 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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منشورًا تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، خلال الساعات القليلة الماضية، آثار حالة من الجدل لما يتضمنه من تنفيذ عددًا من الأشخاص حادث سطو مسلح على محل ملابس بأحد المولات التجارية بمدينة الشيخ زايد.


تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، كشفت عن ملابسات وحقيقة الواقعة.



قبل الإفطار، في الليلة الخامسة والعشرون من الشهر المبارك، توجه شاب إلى محل شهير لبيع العباءات الحريمي بسنتر العتابي، بالحي الـ 11، بمدينة الشيخ زايد، ووقعت بينه ومالك المحل مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة، انتهت بتدخل أصحاب المحلات المجاورة، لكن الشاب توعد مالك المحل بالعودة مجددًا.. " مش هسيب حقي وهرجعلك تاني".



دقائق معدودة من وقت رفع أذان صلاة المغرب، عاد الشاب مجددا ممسكا بيده سلاح أبيض كبير أشبه بـ" الساطور"، ليهدد به الجميع بالإيذاء لكن مالك المحل ونجليه، تصدوا له كما حدث في المرة السابقة، وتعدوا عليه بالضرب حتى فقد وعيه.



تدخل الأهالي، الذين نقلوا المصاب إلى المستشفى في حالة صحية حرجة لتلقي العلاج اللازم.



تحريات العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر والعقيد أحمد نجم مفتش مباحث الشيخ زايد، توصلت إلى وجود علاقة عاطفية سابقة بين الشاب وابنة مالك المحل، وأنه حضر لإقناعها بالعودة له لكنها رفضت.


وأشارت تحريات المقدم إسلام سمير وكيل الفرقة إلى أن الحادث تسبب في إحداث تلفيات بالمحل، وحالة من الفزع انتابت رواد السنتر ما دفع زوجة مالكة المحل لنشر "بوست" على الفيسبوك زعمت خلاله وقوع حادث سطو مسلح على المحل.



تمكنت مأمورية برئاسة الرائد محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد ثان من القبض على مالك المحل ونجليه، وبمناقشتهما اقرا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.


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