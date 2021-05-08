مستشار الرئيس: إجازة الصحة العالمية للقاح سينوفارم جاء متأخرا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن إعلان منظمة الصحة العالمية الموافقة على لقاح كورونا الصيني سينوفارم، هو موافقة بتصريح طوارئ وعاجل مثل باقي اللقاحات، وهذه الموافقة تأخرت لبعض الوقت؛ لكون المنظمة أجازت بعض اللقاحات الأخرى من قبل، واللقاح الصيني تم استخدامه من قبل بعض الدول.





وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن إجازة وزارة الصحة العالمية لهذا اللقاح يعني أن اللقاح الصيني دخل في منظومة اللقاحات العالمية التي تستخدم للتلقيح ضد فيروس كورونا، منوهًا بأن اللقاح أثبت فاعليته في الصين والدول التي استخدم بها، والتجارب الإكلينيكية التي أجريت في مصر وبعض الدول كانت إيجابية.



