مدرب إشبيلية يتحدث عن مواجهة ريال مدريد النارية

أكد جولين لوبيتيجي مدرب إشبيلية أنه لا يشعر بـ"مرارة" تجاه ريال مدريد بعد الفترة الوجيزة التي قضاها على مقاعد بدلاء الميرينجي.

وقال لوبيتيجي إنه لا يفكر قبل مباراة الأحد الحاسمة بين الفريقين، في مسألة عدم إتمامه عامه الأول مع الفريق المدريدي لأنه "لا ينظر للوراء أبدا"، خلال مؤتمر صحفي قبيل اللقاء.

وأشار المدرب إلى أنه يتوقع مواجهة قوية الأحد "مثلما يحدث دوما في مباريات الريال وإشبيلية" وخاصة مع قرب انتهاء الموسم حين يصبح "كل لقاء حاسم تقريبا".

وكان لوبيتيجي قد تولى مسئولية تدريب الريال قبل قليل من مونديال 2018، ما كلفه منصبه كمدير فني لمنتخب إسبانيا.