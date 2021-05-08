عاجل - فرجاني ساسي يُحدد شرطه لتجديد عقده مع الزمالك





كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن تطورات جديدة بشأن تجديد عقد الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة.





ومن المقرر أن ينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع القلعة البيضاء.





حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن فرجاني ساسي طلب 60 مليون جنيه في الموسم الواحد لتمديد عقده مع القلعة البيضاء، مشيرًا إلى صعوبة الموافقة على طلبه، خوفًا من إحداث فتنة داخل الفريق.





وتابع المصدر، أن فرجاني ساسي يمتلك عروضًا أخرى محلية من نادي بيراميدز وآخر من نادي الدحيل القطري.



