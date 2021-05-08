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وزير النقل: وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي يحقق سيولة مرورية

السبت 08/مايو/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
محمد ممدوح
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أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على أهمية مشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54 (كوبري 54)، موضحا أنه يحقق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من الميناء حتى الطريق الدولي، وكذا تخفيف الزحام والضغط على شارع المكس ومنطقة الورديان.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم السبت عددا من المشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها بميناء الإسكندرية، ورافقه كل من رؤساء (قطاع النقل البحري- ميناء الإسكندرية - الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية).

وأوضحت وزارة النقل أن الوصلة يبلغ طولها 2.3 كم وعرضها 17.6 متر، وتكلفتها الإجمالية 905 ملايين جنيه، وبلغت نسبة تنفيذ الوصلة 92 %، والتي تنفذها شركة النيل العامة للطرق والكباري، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل.

كما تفقد كامل الوزير، وزير النقل، مشروع أرض التجارية للأخشاب المنقولة من الشركة التجارية للأخشاب بالقباري إلي الدائرة الجمركية لميناء الإسكندرية، وتبلغ مساحتها 44 فدانا.

وتابع كامل الوزير مشروع تخطيط منطقة الساحات الجديدة لتلك الأراضي، والذي تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدي شركات وزارة النقل حيث تم تنفيذ 82 % من المشروع.

ووجه وزير النقل رئيس وقيادات الميناء بسرعة الانتهاء من أعمال تنفيذ هذا المشروع وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لحركة الشاحنات بالميناء لتسهيل حركة مرور الشاحنات.

وأوضحت وزارة النقل أن المشروع يشمل تنفيذ المخطط العام والتنسيق الحضري للمنطقة، وتنفيذ أعمال الطرق والأمان المروري، وتنفيذ الشبكات الخدمية ( مياه – صرف – حريق – ري )، وتخطيط شبكة الكهرباء والاتصالات، وتبلغ التكلفة الإجمالية 305 ملايين جنيه.

وأضافت الوزارة أنه جاري الانتهاء من أعمال صب بلاطات مسلحة للأرضيات، وإنشاء أسوار جمركية وساحات، كما يجري الأعمال الإنشائية للمباني والتشطيبات المعمارية.
وزير النقل: وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي يحقق سيولة مرورية
وزير النقل: وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي يحقق سيولة مرورية
وزير النقل: وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي يحقق سيولة مرورية
وزير النقل: وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي يحقق سيولة مرورية
وزير النقل: وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي يحقق سيولة مرورية
وزير النقل: وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي يحقق سيولة مرورية
وزير النقل: وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي يحقق سيولة مرورية
وزير النقل: وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي يحقق سيولة مرورية
وزير النقل: وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي يحقق سيولة مرورية
وزير النقل: وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي يحقق سيولة مرورية

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