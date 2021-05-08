ضبط 19 قضية مخدرات في حملة مكبرة بالقليوبية

تمكن ضباط مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية، اليوم السبت، 19 قضية مخدرات خلال حملة مكبرة استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية ودوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق المديرية.



تحرر المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق وطلب تحريات المباحث.



أسفرت الحملة عن ضبط كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 22 متهم "لـ 8 منهم معلومات جنائية"، وضبط 7 قطع أسلحة نارية وعدد من الطلقات النارية بحوزة 8 متهمين وضبط 5 قطع سلاح أبيض، وضبط 6 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في بعض القضايا، وضبط هاربان من المراقبة فى إحدى القضايا، وتنفيذ 7183 حكم قضائى متنوع بإجمالي 207 محكوم عليهم.