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ما لا تعرفه عن الحمض النووي المستخدم في كشف سلالات كورونا

السبت 08/مايو/2021 - 05:03 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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اعتمدت وزارة الصحة والسكان، إجراء فحص الحمض النووي السريع، كإجراء احترازي جديد للوقاية من فيروس كورونا والسلالات المتحورة التي ظهرت في بعض الدول.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الحمض النووي المستخدم في كشف سلالات كورونا.

١. فحص الحمض النووي السريع هو أحد التقنيات الحديثة التي تتميز بالسرعة والدقة في الكشف عن إصابات كورونا.

٢. لا تتجاوز مدة نتيجة فحص الحمض 15 دقيقة فقط.

٣. ويعتبر استخدام فحص الحمض النووي السريع هو اختبار المسحة السريعة.

٤. اعتمدته وزارة الصحة والسكان ضمن الإجراءات الاحترازية مع تحورات فيروس كورونا في عدد من الدول.

٥. يجرى الفحص لجميع الوافدين من الخارج في ظل ظهور سلالات متحورة من الفيروس.

٦. ويستمر إجراء كافة الفحوصات المعملية والإكلينيكية للوافدين إلى مصر من جميع دول العالم.

تنسق وزارة الصحة مع مديريات الشؤون الصحية المعنية والعلاجية لتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية والعلاجية وفقًا للبروتوكول الموضوع خلال فترة التواجد بمصر، ولحين مغادرة البلاد مع الفوج السياحي.

وطالبت الوزارة، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مناشدةً المواطنين بالتوجه لأقرب مستشفى حال ظهور أي أعراض مرضية عليهم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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