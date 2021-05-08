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عاجل.. السيسي يستقبل رئيس الكونغو الديمقراطية بمطار القاهرة

السبت 08/مايو/2021 - 05:04 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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"يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمطار القاهرة الرئيس فيليكس تشيسيكيدى، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، نقلًا عن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وأعلن فيليكس تشيسيكيدي، رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، أنه سيزور مصر والسودان وإثيوبيا لبحث أزمة سد النهضة.

وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي إن "شيسيكيدي أبلغها بأنه سيقوم بجولة ستشمل السودان ومصر وإثيوبيا بخصوص مسألة سد النهضة.

وأضافت أن "شيسيكيدي أكد لها أن هناك تنسيقا يتم بينه بوصفه رئيس للاتحاد الإفريقي، وبين الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي يهدف لإيجاد حل لموضوع سد النهضة".

وأعربت عن ارتياحها لهذا المسعى، مشيرة إلى أنه "يصب في ذات الاتجاه الذي ظل السودان يدعو له، وهو ضرورة إشراك العالم (في حل الأزمة) على الرغم من إيمان السودان بضرورة حل المشكلات الإفريقية إفريقيا".

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