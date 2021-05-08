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البحوث الفلكية: الصاروخ الصيني يقوم بـ 16 دورة حول الأرض يوميًا

السبت 08/مايو/2021 - 05:10 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور جاد القاضي، مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن ميعاد دخول الصاروخ الصيني للغلاف الجوي للأرض مجرد احتمالات، موضحًا أنه مازال الصاروخ يسبح في مداره على ارتفاع من 160-360 كيلو بسرعة متوسطها 28 ألف كيلو متر في الساعة تجعله يقوم بـ 16 دورة حول الأرض يوميًا، مما يجعل من الصعوبة تحديد مكان سقوطه بدقه.

وأضاف "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن هناك احتمال وارد أن تستطيع الصين استعادة السيطرة والتحكم في الصاروخ عند اقترابه من الغلاف الجوي للأرض، كما أن هناك احتمالية لاختراقه للغلاف الجوي ومع فارق درجات الحرارة والضغط بهذا الغلاف يتحطم الصاروخ، منوهًا بانه طبقًا للمعلومات الواردة للمعهد من الجانب الصيني أن معظم مكونات هذا الصاروخ بمرورها من الغلاف الجوي للأرض تتحطم وتحترق، والبقايا منها يكون لها خطورة حال عدم سقوطها بالمسطحات المائية.

وتابع مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن تساقط هذه البقايا على مناطق مأهولة بالسكان تمثل خطورة كبيرة وقد ينتج عنها دمار من عشرات لمئات الأمتار طبقًا لسرعة وزاوية سقوط هذه البقايا.

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