Advertisements

عاجل - مركز التسوية والتحكيم يُلزم عبدالله السعيد بدفع ٢ مليون دولار إلى الأهلي

السبت 08/مايو/2021 - 05:24 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
حكمت الهيئة التحكيمية بمركز التسوية والتحكيم بإلزام لاعب كرة القدم عبدالله السعيد بأداء مبلغ ٢ مليون دولار أمريكي إلى النادي الأهلي قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه والمنصوص بعقد بيع اللاعب من النادي الأهلي إلى نادي أهلي جدة السعودي نظرًا لقيام عبدالله السعيد بمخالفة شروط التعاقد. 

وكان النادي الأهلي قد كلف المستشار حلمي عبد الرازق " رحمة الله عليه " المستشار القانوني للنادي وبالتعاون مع اللجنة القضائية بالنادي بإتخاذ الإجراءات القانونية أمام مركز التسوية والتحكيم لحفظ حقوق النادي في العقد المشار إليه.

وقدم إلى هيئة التحكيم كافة المستندات التي تؤكد على أحقية النادي الأهلي في الحصول على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عبد الله السعيد بيراميدز الأهلي

أخبار تهمك

عاجل.. سيرينو يغازل الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

منذ حوالي 15 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس السبت

منذ حوالي 21 ساعة

وسط مفاجآت.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد الزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. السجن المؤبد لـ5 متهمين بـ"خلية الطلبة"

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار للأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ ساعة و 20 دقيقة

الأهلي يطالب موسيماني بمنح المنبوذ فرصة أخيرة

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الأهلي يستقر على الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

7 غيابات تضرب الأهلي قبل القمة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

برشلونة يجهز صفقة تبادلية لضم صخرة الدفاع

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - صدمة قوية في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - فرجاني ساسي يُحدد شرطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ يوم

عاجل - تعرف على قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

أخيرًا.. برشلونة يحسم الصفقة الكبرى لمدة 3 مواسم مقبلة

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. محكمة الجيزة الإبتدائية تلزم محمد رمضان بدفع 16 مليون جنيه

خاص.. الأهلي يرحب بالتنازل عن قضية عبد الله السعيد بشرط وحيد

عاجل- الأهلي يقرر شكوى عبدالله السعيد مجددًا.. ويكشف موقف الفيفا من فض النزاع

اتحاد الكرة يُبلغ عبد الله السعيد بالخضوع للتحقيق

الأهلي يصعد أزمة عبدالله السعيد ويقرر شكوى اتحاد الكرة

الأهلي: الشكوى ضد عبد الله السعيد منذ 12 أبريل وهدفنا الحفاظ على حقوق النادي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:32 م

عاجل.. حقيقة توقيع نجم الأهلي لبيراميدز

عاجل - اتحاد الكرة يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

06:01 م

وسط مفاجآت.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد الزمالك

04:30 م

عاجل.. وفاة والد نصر وأمير وهاني محروس

02:59 ص

عاجل - فرجاني ساسي يُحدد شرطه لتجديد عقده مع الزمالك

05:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي