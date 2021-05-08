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وزير الزراعة يوجه بتنشيط عمليات تحصيل المديونيات المستحقة لصالح القابضة لاستصلاح الأراضي

السبت 08/مايو/2021 - 05:19 م
وزير الزراعة يجتمع
وزير الزراعة يجتمع
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وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي تعليمات إلى رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الاراضي وابحاث المياه الجوفية ورؤساء الشركات التابعة لها بضرورة المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية التى  تقوم الدولة بها، من تبطين للترع وتحديث منظومة الري مشروعات التوسع الافقى واستصلاح الاراضى ومايحتاجه ذلك من حفر ابار وشبكات طرق واستصلاح وكافه اعمال البنية التحتية

جاء هذا خلال لقاء الوزير مع اللواء طارق الشربيني رئيس الشركه القابضة لاستصلاح الأراضى وابحاث المياه الجوفيه ورؤساء الشركات التابعة لها وعددها ستة وهى ( العقارية   - وادى كوم امبو لاستصلاح الاراضى - الشركه العربية لاستصلاح الاراضى - شركة مساهمة البحيرة - الشركه العامة لاستصلاح الاراضى والتنميه والتعمير - الشركه العامة للابحاث والمياه الجوفيه "ريجوا")

القصير ناقش معهم اوضاع الشركات والاجراءات الاصلاحية التى اتخذتها خاصة فيما يتعلق بالمديونيات للبنوك والتامينات والضرائب كما بحث موقف العمليات المسنده لهم والموقف التنفيذى لها، مطالبا بتنشيط عمليات تحصيل المديونيات المستحقة لهم.

لدى الغير من أجل توفير سيوله وتخفيف اعباء المخصصات كما طالبهم برفع كفاءه اداره الاصول وتعظيم العائد منها والتخلص من اى أصول غير مستغلة باسلوب اقتصادى

القصير وجه مسئولى هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسرعة التنسيق مع الشركة القابضة والشركات التابعه لحل اى معلقات وتسوية اى موضوعات بينهما

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الكلمات المفتاحية

وزير الزراعة وزارة الزراعة القابضة لاستصلاح الاراضي

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