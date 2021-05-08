أحمد نوتردام يتصدر "تريند" جوجل عقب الإعلان عن طرحه في عيد الفطر

أحمد نوتردام .. يتمتع الفنان رامز جلال بشعبية كبيرة في مصر والعالم العربي، حيث اعتاد على تقديم برامج المقالب الشهيرة في رمضان من كل عام.





فيلم أحمد نوتردام





وتصدر أحمد نوتردام فيلم رامز جلال الجديد تريند محرك البحث الأشهر جوجل، اليوم السبت، عقب الإعلان عن موعد طرحه في السينمات.





موعد عرض أحمد نوتردام





وكشف رامز جلال الإعلان عن موعد طرح فيلمه الجديد أحمد نوتردام والذي قررت الشركة المنتجة له طرحه في عيد الفطر المبارك 2021 بجميع دور العرض.





طرح أحمد نوتردام في عيد الفطر





ونشر رامز جلال "بوست" له على حسابه الشخصي عبر فيس بوك يعلن فيه عن طرح فيلمه أحمد نوتردام في عيد الفطر المبارك قائلاً :"بسم الله توكلنا على الله والله المستعان واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، فيلم أحمد نوتردام عيد الفطر ٢٠٢١، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".





نجوم أحمد نوتردام





يُذكر أن فيلم أحمد نوترادام الذي يقوم ببطولته النجم رامز جلال، من إخراج محمود كريم وتأليف لؤي السيد، ويشاركه نخبة كبيرة من ألمع النجوم على رأسهم خالد الصاوي وغادة عادل والمكوميديان بيومي فؤاد.





برومو فيلم أحمد نوتردام



