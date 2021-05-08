محمد فضل: محمد الشناوي يحاول تقليد نوير والغلطة بألف

تحدث محمد فضل نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق ،أن محمد الشناوى حارس الأحمر يلعب بثقة زائدة في الفترة الأخيرة وغلطته بألف.

وقال محمد فضل الذى حل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:"الناس مش متقبلة فكرة وقوع محمد الشناوى في أي خطأ لان غلطة الشاطر بألف ".

وأضاف :"الشناوى بيلعب في المباريات الأخيرة بثقة زائدة ، بيحاول يظهر بنفس طريقة لعب نوير ، خاصة أن الشناوى لاعيب كورة بس لازم يلحق نفسه بسرعة".

وعن اقرب اصدقاؤه في الوسط الكروى قال محمد فضل :" حسام غالى الأقرب لقلبى فهو صديق مقرب لى منذ سنوات طويلة".

وعن حياته الشخصية قال محمد فضل: " اكتشفت ان مراتى زملكاوية بعد 14 سنة عشرة ، لم أكن أعلم انها تنتمنى للقلعة البيضاء وتفاجئت نفس مفاجأة منى زكى لما عرفت ان شريف منير خدعها سنين طويلة في فيلم أولاد العم ، وقررت اعمل إجراءات احترازية عشان اتابع انتماء الأولاد خاصة ان عائلتى كلها أهلاوية فلازم الولاد يبقوا اهلاوية".