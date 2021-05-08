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بيان ناري من ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس ضد يويفا

السبت 08/مايو/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
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دافعت أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس عن بطولة دوري السوبر الأوروبي من خلال بيان مشترك صدر اليوم السبت بعدما هددهم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتوقيع عقوبات عليها.

وذكر البيان أن الأندية الـ12 المؤسسة للبطولة تعرضت لـ"ضغوط وتهديدات وإساءات غير مقبولة من طرف ثالث" لترك المشروع و"بالتالي التنازل عن حقوقهم والتخلي عن واجباتهم لتقديم حلول لمنظومة كرة القدم".

وأضاف البيان: "هذا أمر لا يطاق بحكم القانون، وحكمت المحاكم بالفعل لصالح مقترح دوري السوبر الأوروبي، وأمرت الاتحاد الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا) سواء بشكل مباشر أو من خلال هيئات تابعة لهم، بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يعيق هذه المبادرة بأي شكل من الأشكال حتى تنتهي إجراءات المحاكمة".

ومن بين الأندية الـ12 لم تتخل أندية ريال مدريد، برشلونة ويوفنتوس حتى الآن عن طموحهم المتعلق بدوري السوبر الأوروبي. وذكرت الأندية الثلاثة أنهم "على علم تام بتنوع ردود الفعل" للمبادرة وأنهم مستعدون " لإعادة النظر في النهج المقترح".

ومع ذلك، ذكرت الأندية أنه سيكون من غير المسؤول التخلي عن مثل هذه "المهمة لتقديم إجابات فعالة ومستدامة للأسئلة التي تهدد وجود صناعة كرة القدم".

وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أمس الجمعة، إنه يحتفظ بجميع الحقوق " لاتخاذ أي إجراء يراه مناسبا" ضد الأندية التي لم تتخل عن طموحها بإقامة دوري السوبر الأوروبي.

وقبل ثلاثة أسابيع صدم 12 ناديا كبيرا عالم كرة القدم من خلال نشر خطط لتنظيم الدوري الخاص بهم. ولكن بعد أقل من 48 ساعة من الإعلان، تخلت تسعة أندية عن خططها بعد معارضة كبيرة من جماهيرهم.

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يويفا يوفنتوس ريال مدريد برشلونة

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