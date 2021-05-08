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584 حالة خلال شهر.. تعرف على جهود لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء

السبت 08/مايو/2021 - 05:33 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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مجهودات عظيمة، تبذلها لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، للتعامل مع جميع الحالات المرضية التى يتم رصدها فى الصحف والمواقع الإخبارية، وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، وعبر مكتب خدمة المواطنين، والتى تحتاج إلى تدخلات طبية مختلفة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى المستمرة للحكومة، بضرورة الارتقاء بالمنظومة الصحية، إيمانا منه بأهمية القطاع الصحى، الذى يتعلق بالحفاظ على صحة وحياة المصريين، كأحد أهم محاور تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية لبناء الإنسان المصرى، من خلال تطوير المستشفيات، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، وخصوصا المواطن البسيط، الذى لا يقدر على تحمل تكاليف العلاج فى المستشفيات الخاصة، ولا يجد ملجأ سوى المستشفيات الحكومية.

ولعل خير دليل على اهتمام الرئيس السيسى بصحة المصريين، ما يطلقه بين الحين والآخر من مبادرات صحية، يوجه الأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان بتنفيذها، إلى جانب قيامه بالاستجابة لبعض الحالات التى يتم رصدها عبر وسائل الإعلام، والتوجيه بعلاجها.

وعلى خطى الرئيس تقوم الحكومة برصد الحالات التى تحتاج إلى تدخلات طبية، من خلال لجنة الاستغاثات الطبية، واتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات للتعامل مع تلك الحالات وعلاجها.

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، إنفوجراف، يوضح جهود لجنة الاستغاثات الطبية، خلال شهر أبريل الماضى، والتى تمثلت فى رصد 584 حالة، والاستجابة لها، والتعامل معها بشكل سريع.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" جهود لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، خلال شهر أبريل.

- الاستجابة لـ584 حالة، تم رصدها بالصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى ومكتب خدمة المواطنين.

- أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، 92 قرار علاج على نفقة الدولة.

- إجراء 267 عملية جراحية.

- إصدار 6 قرارات أخرى تتعلق بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفى.

- توفير الأدوية اللازمة للمواطنين، بإجمالى 83 استغاثة، تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والمواقع الإخبارية المختلفة.

- توفير الإجراءات الطبية لـ39 حالة من مرضى الأورام، وعمليات الجامانايف.

- تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ20 حالة من ذوى الاحتياجات الخاصة.

- رصد 13 منشورا كاذبا على صفحات التواصل الاجتماعى، والتعامل معها بالطرق القانونية.

وثمن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جهود لجنة الاستغاثات الطبية فى رصد الحالات التى تحتاج إلى تدخل طبى، وتقديم الرعاية الطبية لعدد كبير من المواطنين كل شهر، وهو ما يستكمل جهود الحكومة لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وقال الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس، إن اللجنة تعمل جاهدة على رصد وجمع ودراسة جميع حالات الاستغاثة، وتقوم بتقديم الدعم الممكن اللازم لها، سعيا منها لتحقيق الاستجابة الفورية والحاسمة لطلبات المواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية على حد سواء.

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