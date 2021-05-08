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عضو "ري النواب": تطبيق الغرامة الفورية لعدم التزام المواطن بإرتداء الكمامة ضرورية

السبت 08/مايو/2021 - 05:33 م
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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قال النائب عثمان المنتصر، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن قرارات الحكومة الأخيرة بشأن مواجهة جائحة كورونا "قرارات رائعة" لأن جائحة كورونا بدأت فى الانتشار خلال الفترة الأخيرة، ولا بد من تطبيق كافة الاجراءات الإحترازية، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

وأكد"المنتصر" فى تصريح لبوابة "الفجر" أن قرارات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى صالح المواطن، لأنه يحافظ على حياة المواطنين من الخطر، وللحد أيضًا من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19 ).

وأشار "عضو الرى" بالنواب: إلى أن تطبيق الغرامة الفورية " 50" جنية لعدم التزام المواطن بإرتداء الكمامة، ضرورية، للحد من انتشار الفيروس، وأيضًا يتم التزامهم بإرتدائها، خاصة فى الوقت الحالى.

وكان قد أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أنه من المقرر غلق المنشآت التجارية، بما في ذلك المحال والمقاهي والمولات، من التاسعة مساء، ولمدة أسبوعين، بالإضافة إلى حظر كافة الفعاليات الجماعية داخل المنشآت.

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