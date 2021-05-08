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" كان في طريقه لإدارة المرور".. ملابسات سير ضابط شرطة عكس الاتجاه بشارع فيصل

السبت 08/مايو/2021 - 05:33 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت مصادر أمنية مسؤولة عن ملابسات سير ضابط شرطة بسيارة ملاكي بدون لوحات معدنية بشارع فيصل غربي محافظة الجيزة.


وأشارت المصادر أنه بالنسبة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو تظهر خلاله سيارة ملاكي (دون لوحات معدنية) تسير عكس الاتجاه بمنطقة فيصل بالجيزة ويظهر خلاله قائد السيارة يرتدي زي شرطي.


وواصلت أنه بالفحص تبين أن السيارة كانت متجهة إلى إدارة المرور المختصة لاستخراج التراخيص اللازمة لها.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال قائد السيارة لسيره عكس الاتجاه.

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