رسميًا.. بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني للموسم التاسع على التوالي

توج بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني للمرة التاسعة على التوالي والحادية والثلاثين في تاريخه بعدما خسارة فريق لايبزيج أمام مضيفه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ونجح الفريق البافاري في التتويج باللقب بعد خسارة لايبزيج ملاحقه في مباراة اليوم حيث تجمد رصيده عند 64 نقطة في المركز الثاني بفارق 7 نقاط عن بايرن ميونيخ مع تبقي جولتين على نهاية المسابقة.

ويواجه بايرن ميونيخ نظيره بوروسيا مونسنجلادباخ في السادسة والنصف من مساء اليوم السبت على ملعب أليانز أرينا لكن نتيجة المباراة ستكون تحصيل حاصل بعد تتويج البايرن باللقب.