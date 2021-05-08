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تبدأ 23 مايو.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان بحي غرب الجامعات في القاهرة الجديدة

السبت 08/مايو/2021 - 05:35 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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يبدأ جهاز مدينة القاهرة الجديدة، يوم الأحد 23 مايو الحالي، تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزا بالمنطقة "A" بحي غرب الجامعات، البالغ مساحتها 77 فدانا، للفائزين بها.

ومن المقرر أن تستمر عمليات التسليم حتى يوم الثلاثاء 15 يونيو المقبل.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" مواعيد تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزا بالمنطقة "A" بحي غرب الجامعات، في مدينة القاهرة الجديدة:

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 23 مايو الحالي، تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزا بالمنطقة "A" بحي غرب الجامعات، البلغ مساحتها 77 فدانا، للفائزين بها.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضي للفائزين في مواعيد محددة، حتى يوم الثلاثاء 15 يونيو المقبل، منعا للتجمعات عند إنهاء إجراءات التسليم لمجابهة فيروس كورونا.

وأكد وزير الإسكان، أنه يتم إحضار أصل إخطار التخصيص عند الاستلام، ويكون الحضور شخصيا، أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام.

ويتم التسليم وفقا لما يلي:

- يتم تسليم القطع من 1 إلى 20، يوم الأحد 23 مايو 2021.

- يتم تسليم القطع من 21 إلى 40، يوم الإثنين 24 مايو 2021.

- يتم تسليم القطع من41 إلى 60، يوم الثلاثاء 25 مايو 2021.

- يتم تسليم القطع من 61 إلى 80، يوم الأربعاء 26 مايو 2021.

- يتم تسليم القطع من 81 إلى 100، يوم الخميس 27 مايو 2021.

- يتم تسليم القطع من 101 إلى 120، يوم الأحد 30 مايو 2021.

- يتم تسليم القطع من 121 إلى 140، يوم الإثنين 31 مايو 2021.

- يتم تسليم القطع من 141 إلى 160، يوم الثلاثاء 1 يونيو 2021.

- يتم تسليم القطع من 161 إلى 180، يوم الأربعاء 2 يونيو 2021.

- يتم تسليم القطع من 181 إلى 200، يوم الخميس 3 يونيو 2021.

- يتم تسليم القطع من 201 إلى 220، يوم الأحد 6 يونيو 2021.

- يتم تسليم القطع من 221 إلى 240، يوم الإثنين 7 يونيو 2021.

- يتم تسليم القطع من 241 إلى 260، يوم الثلاثاء 8 يونيو 2021.

- يتم تسليم القطع من 261 إلى 280، يوم الأربعاء 9 يونيو 2021.

- يتم تسليم القطع من 281 إلى 300، يوم الخميس 10 يونيو 2021.

- يتم تسليم القطع من 301 إلى 325، يوم الأحد 13 يونيو 2021.

- تم تخصيص يومي الإثنين 14 يونيو 2021، والثلاثاء 15 يونيو 2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

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وزارة الإسكان مواعيد تسليم أراضي الإسكان حي غرب الجامعات القاهرة الجديدة أراضي الإسكان

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