أحمد حلاوة لـ"الفجر الفني": "الاختيار2" مسلسل وثائقي يرصد حقائق معينة

شارك النجم أحمد حلاوة في مسلسل "الاختيار2"، وسعد الجمهور برؤيته في هذا العمل حيث جسد دور "عم عادل".



وتواصل "الفجر الفني" مع النجم أحمد حلاوة حيث كشف عن رأيه في مسلسل "الاختيار2" قائلا أنه مسلسل وثائقي يرصد الواقع الذي نعيش به ويظهر حقائق معينة ولذلك وصل إلى الجمهور بهذه الصورة وصدقه الجمهور، كما أن كواليس التصوير كانت ممتعة لذلك نجح العمل.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة.

