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ظواهر جوية حذرت منها الأرصاد خلال الأيام الأخيرة لشهر رمضان.. اعرفها

السبت 08/مايو/2021 - 05:38 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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أيام قلائل تفصلنا عن نهاية شهر رمضان من عام 1442 هـ، 2021 م، الذى جاء للعام الثانى على التوالى، فى ظروف استثنائية، فرضتها جائحة كورونا، التى بدأت فى مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس من العام الماضى، ثم سرعان ما انتشرت فى بقية دول العالم، مخلفة ملايين الضحايا بين حالات إصابة ووفاة.

وفيما شهدت مصر موجة حارة على مدار الأيام الماضية، يترقب الكثير من المواطنين حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، والأخيرة من الشهر الكريم.

وفى هذا السياق، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مصر تشهد ارتفاعا كبيرا فى درجات الحرارة على مدار يومى السبت والأحد، ليسود طقس شديد الحرارة على جميع الأنحاء نهارا، ويتجاوز حد 40 درجة على القاهرة وشمال وجنوب الصعيد، ويكون معتدل ليلا، وفى يوم الأحد، يبدأ الانخفاض فى درجات الحرارة على السواحل الغربية، وإن ظل شديد الحرارة على باقى الأنحاء، وتتحسن الحرارة نسبيًا فى نهاية اليوم، كما يمر غطاء سحابى كبير قد يصاحبه تساقط لأمطار خفيفة، وقد يصاحبها ضربات البرق والرعد الجاف "dry lighting" بسبب عدم توافر كميات رطوبة مناسبة على السطح.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تبدأ فى الانخفاض تدريجيا اعتبارا من يوم الإثنين المقبل.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها حالة الطقس، وفق آخر تحديث لبيان الظواهر الجوية، خلال الفترة من يوم الأحد 9 مايو 2021، وحتى يوم الجمعة 14 مايو 2021، الذى أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية:

- يوم الأحد 9 مايو 2021:
- يسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على جميع الأنحاء.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
- فرص أمطار خفيفة، تكون رعدية أحيانا، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، على فترات متقطعة.

واعتبارا من يوم الإثنين 10 مايو 2021، تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجى على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على جميع الأنحاء، وتكون حالة الطقس كما يلى:

يوم الإثنين 10 مايو 2021:
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.
- فرص أمطار خفيفة، تكون رعدية أحيانا، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من شمال الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

يوم الثلاثاء 11 مايو 2021:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.
- فرص أمطار خفيفة، تكون رعدية أحيانا، بنسبة 40%، على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

يوم الأربعاء 12 مايو 2021:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

يوم الخميس 13 مايو 2021:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

يوم الجمعة 14 مايو 2021:
- نشاط ياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وأكدت الهيئة أنه يتم تحديث تنبؤات الطقس بشكل يومى.

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