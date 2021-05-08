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"كان بيلعب أمام المنزل".. التحقيقات تكشف تفاصيل مصرع طفل دهسًا أسفل سيارة بالعياط

السبت 08/مايو/2021 - 05:41 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل مصرع طفل لقى مصرعه أسفل عجلات سيارة دهسته أمام منزله بمركز العياط، أن الطفل يبلغ من العمر ٣ سنوات.

وأفادت التحقيقات، أنه أثناء لهو ولعب الطفل أمام المنزل، مرت سيارة وصدمته عن طريق الخطأ، مما اسفر عن دهسه أسفل عجلات السيارة، فقام الأهالي بنقله للمستشفى ولكنه فارق الحياة.

كانت غرفة عمليات الجيزة، قد تلقت إخطارا بمصرع طفل يبلغ من العمر 3 سنوات بعد ما دهسته سيارة بالعياط، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان الحادث بالعياط،وتبين دهس الطفل  خطأ وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة، وتم ضبط السيارة وسائقها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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