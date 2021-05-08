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أول رد رسمي من الأهلي على عقوبة عبد الله السعيد
السبت 08/مايو/2021 - 05:40 م
علي نبوي
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رد
مصدر داخل النادي الأهلي حول الحكم الذي حصل عليه النادي من مركز التسوية والتحكيم
الرياضي ضد عبد الله السعيد لاعب النادي السابق بإلزامه بدفع مبلغ 2 مليون دولار
للنادي الأحمر، وهل من الممكن أن يستأنف اللاعب على هذا الحكم.
وقال
المصدر إن الحكم الذي حصل عليه الأهلي ضد عبد الله السعيد ليس نهائيا ومن الممكن
أن يتقدم اللاعب باستئناف ضده.
وأضاف
المصدر بأن الحكم الذي حصل عليه النادي ضد اللاعب نظرًا لقيام عبدالله السعيد بمخالفة شروط التعاقد
عندما انتقل لنادي أهلي جدة السعودي.
وأشار
إلى أنه يحق لعبد الله السعيد الاستئناف على هذا الحكم الذي صدر ضده من مركز
التسوية والتحكيم الرياضي.
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