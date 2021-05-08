مسلسل موسى الحلقة 25.. محمد رمضان يتشاجر مع سمية الخشاب

مسلسل موسى الحلقة 25 .. أثار العمل الدرامي الذي يقدمه الفنان محمد رمضان خلال رمضان 2021، جدلاً كبيراً منذ الساعات الأولى لعرضه، حيث احتوى العديد من المشاهد التي أغضبت الجمهور.





مسلسل موسى الحلقة 25





وتسارعت أحداث مسلسل موسى الحلقة 25 والتي عرضت للمرة الأولى يوم امس الجمعة، عبر فضائية دي إم سي صاحبة حقوق البث.





مشاجرة موسى في مسلسل موسى الحلقة 25





ولقن محمد رمضان عوكل درسا في الأخلاق والرجولة في بداية مسلسل موسى الحلقة 25 بسبب ضربه بائعة الشاي "لوزة" وهو أمر استاء منه الجميع.





خلاف مع حلاوته في الحلقة 25





وشهدت أحداث مسلسل موسى الحلقة 25 وقوع مشاجرة ومشادة بين محمد رمضان "موسى" وزوجته "حلاوتهم"، والتي تؤدي دورها الفنانة سمية الخشاب، بسبب فشل بيع صفقة الراديو التي جلبها من "غزة".





التخطيط لقتل شهاب باشا في مسلسل موسى الحلقة 25





وراقب نوفل ضمن مسلسل موسى الحلقة 25 شهاب باشا من أجل التخطيط لقتله، حيث ذهب لوالدته لكى تذهب معه، لكنها رفضت وطلبت منه الذهاب.





اشتعال أحداث مسلسل موسى الحلقة 25





واشتعلت تفاصيل مسلسل موسى الحلقة 25 حيث حذر عمدة القرية "مفيد عاشور"، شيخ البلد شداد "رياض الخولى"، من التعرض للشيخ صالحين وزوجته، بعد علمه بحملها.





أحداث الحلقة 25 من مسلسل موسى





وأعطى موسى الخواجة ماركو في مسلسل موسى الحلقة 25 راديو ماركونى هدية، وطلب منه التعرف على الكبار والبشوات، لكى يبيع لهم الراديو، فدله على الخواجة أنطونيو فى أستوديو النحاس، والذى اشترى منه 3، كما أرسله إلى السفير الإنجليزى.





موسى يقابل السفير الإنجليزي في الحلقة 25





وذهب محمد رمضان إلى السفير الإنجليزى، الذي أهداه الرادي هدية، في مسلسل موسى الحلقة 25 والذي طلب منه حضور حفل السفارة، وفوجىء موسى بوجود الضابط الإنجليزى "نجيب بلحسن"، الذى كان يطارده فى الصعيد.





تسارع أحداث مسلسل موسى الحلقة 25





وعلى جانب آخر من مسلسل موسى الحلقة 25 أخبر شهاب باشا مساعده عادل بأنه ذاهب إلى القاهرة لكى يعثر على موسى ويصالحه على أخته، ثم ذهب إلى قصره وودع شفيقة قبل سفره وأخبرها أن عادل يتآمر مع شويكار ضده، وطلب منها عدم الخروج.





مواعيد عرض مسلسل موسى الحلقة 25





ويعرض مسلسل موسى الذي عرضت حلقته 25 يوم أمس، يومياً عبر فضائية dmc، في تمام الساعة الـ6:30 مساءً، كما يعرض على منصة Watch It.



