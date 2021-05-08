أحمد حلاوة يكشف لـ"الفجر الفني" سبب عدم متابعته أعمال رمضان هذا العام

فاجأ النجم أحمد حلاوة جمهوره بالدور الذي قدمه في مسلسل "الاختيار2"، حيث جسد دور "عم عادل" صديق والد أحمد مكي.



وقال أحمد حلاوة في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه مشغول هذه الفترة لتصوير دوره في مسلسل "النمر"، لذلك لا يتابع أعمال فنية في شهر رمضان، كما عبر عن سعادته لتفاعل الجمهور مع مسلسل "الاختيار2": "التفاعل كان إيجابي".





مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة.



