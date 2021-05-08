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نابولي يهزم سبيزيا ويرتقي للمركز الثاني في الدوري الإيطالي

السبت 08/مايو/2021 - 05:52 م
بوابة الفجر
وكالات
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اقتنص فريق نابولي وصافة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه الساحق على مضيفه سبيزيا 4 - 1 اليوم السبت في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها تعادل أودينيزي مع ضيفه بولونيا 1 1.

وعلى استاد البرتو بيكو، افتتح بيوتر زيلينسكي التسجيل لنابولي في الدقيقة 15 ثم أضاف فيكتور أوسيمين الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 23 و44 قبل أن يختتم هيرفينغ لوزانو التسجيل في الدقيقة 79. وتكفل روبرتو بيكولي بالهدف الوحيد لسبيزيا في الدقيقة 64.

الفوز رفع رصيد نابولي إلى 70 نقطة في المركز الثاني متفوقا بنقطة واحدة فقط على أتالانتا ويوفنتوس وميلان، وتوقف رصيد سبيزيا عند 34 نقطة في المركز السادس عشر.

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