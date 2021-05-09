يصيب ببعض الأمراض.. حقائق طبية صادمة عن استخدام أجهزة التكييف

في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وبالتزامن مع عدد من الموجات الحارة التي تشهدها مصر، خلال تلك الفترة، وعلى مدار فصل الصيف الذي يبدأ الفترة المقبلة، يلجأ كثير من الناس لاستخدام المراوح، وأجهزة التكييف، لتلطيف حالة الطقس في منازلهم، لتقليل درجات الحرارة المرتفعة.





الإصابة بالجفاف

وبينما يستحسن غالبية الأشخاص حالة الجو التي تُضبط بأجهزة التبريد والتكييف، لدرجة استخدام كثير من الناس تلك الأجهزة لفترات كبيرة، تكمن العديد من المخاطر الطبية والصحية، التي لا يلتفت إليها هؤلاء الأشخاص، رغم شعورهم ببعض الأعراض التي تثبت وجود مثل تلك المخاطر، وتؤكد إصابتهم بتلك الأمراض.





ومن بين المخاطر التي تنتج عن استخدام أجهزة التكييف، الإصابة بالجفاف بشكل عام، وهو ما يؤثر سلبًا على وظائف الجسم، لا سيما الأنف، التي تفقد بعض تلك الوظائف، أو تقوم بأدائها لكن بصورة ضعيفة، مما يتسبب في الإصابة ببعض الالتهابات والأمراض.





فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" حقائق طبية صادمة عن استخدام أجهزة التكييف، في ظل ارتفاع درجات الحرارة:





الإصابة بالالتهابات

قال الدكتور زهير حسن الحوشي، رئيس المجلس العلمى لتخصص جراحة الأنف والأذن والحنجرة بالزمالة المصرية، إن عملية تبريد الهاء عبر أجهزة التكييف ينتج عنها جفاف بشكل عام، ودلل على ذلك بأنه في حالة وضع كمية من الماء في الأرض وتشغيل جهاز التكييف أو المروحة، نجد أن المياه تجف بشكل أسرع وفي وقت أقل من الوقت التى تستغرقه للجفاف بدون استخدام تلك الأجهزة.





وأضاف "الحوشي"، أن الأنف لها العديد من الوظائف، منها فلترة الهواء الذى يتنفسه الإنسان، فعند تشغيل أجهزة التكييف، وحدوث الجفاف الذى سبق شرحه، فإن الهواء يدخل إلى الرئتين دون فلترة، وهوة ما ينتج عنه إصابة الشخص بالالتهابات والعديد من الأمراض.





وتابع الحوشى أن الإنسان عندما يكون في هواء مبرد بأجهزة التكييف، ثم يخرج إلى الهواء العادي، يشعر بانسداد في الأنف، لأن الأوعية الدموية انفتحت بعدما كانت منقبضة، وهنا يحدث انسداد الأنف.





ارتفاع كبير في درجات الحرارة

إلى ذلك، تشهد مصر ارتفاعا كبيرا فى درجات الحرارة على مدار يومى السبت والأحد، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ليسود طقس شديد الحرارة على جميع الأنحاء نهارا، وتتجاوز درجات الحرارة حد 40 درجة على القاهرة وشمال وجنوب الصعيد، ويكون معتدل ليلا، وفى يوم الأحد، يبدأ الانخفاض فى درجات الحرارة على السواحل الغربية، وإن ظل شديد الحرارة على باقى الأنحاء، وتتحسن الحرارة نسبيًا فى نهاية اليوم، كما يمر غطاء سحابى كبير قد يصاحبه تساقط لأمطار خفيفة، وقد يصاحبها ضربات البرق والرعد الجاف "dry lighting" بسبب عدم توافر كميات رطوبة مناسبة على السطح.





وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تبدأ فى الانخفاض تدريجيا اعتبارا من يوم الإثنين المقبل.





الأرصاد توجه نصائح للمواطنين