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محمد طاهر: لعبة نيوتن سيطر على السوشيال ميديا.. وعلي قاسم: تحمست للظهور فيه كضيف شرف

السبت 08/مايو/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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حل كاتب المحتوى محمد طاهر ضيفا على برنامج كأس إنرجي مع محمد طارق أضا على محطة راديو إنرجي ٩٢.١ للحديث عن تطورات المسلسلات والأعمال الفنية المعروضة خلال شهر رمضان.

وقال محمد طاهر إن مسلسل لعبة نيوتن هو المسلسل الوحيد الذي سار على نفس النهج من بداية عرضه في شهر رمضان، و"ريتمه موقعش" وقدر يخطف السوشيال ميديا، وعمل متكامل من بدايته وحتى اليوم.


وعن مسلسل كوفيد ٢٥، قال محمد طاهر إن المقارنة بينه وبين فيلم Bird box فكرة موجودة في العالم كله وأن الأفكار تتشابه لكن الحبكة مختلفة بين الفيلم والمسلسل وليس اقتباسا صريحا.

ووصف طاهر المسلسل بأنه كان بتوقع بأن تكون بدايته قوية وممتعة أكثر مما يظهر، وهو عمل جيد وأحداثه حلوة.

واستضاف برنامج كأس إنرجي الفنان علي قاسم بطل مسلسل خلي بالك من زيزي، المتصدر لقائمة أفضل الأعمال الكوميدية، في مكالمة هاتفية، وقال عن دوره إنه عمل مختلف وأن كريم الشناوي مخرج العمل شجعه على تقديم هذا العمل وثقتهما المتبادلة.

وأشار علي قاسم إلى اطمئنانه للعمل والنوع الذي ينتمي إليه لكنه لم يكن متوقعا هذا النجاح الذي حدث للمسلسل خلال شهر رمضان.

وعن لعبة نيوتن قال إنه يظهر كضيف شرف في دور بسيط تحمس له نتيجة حماسه للعمل وتوقعه نجاحه منذ عرضه عليه المخرج تامر محسن.

وأثنى محمد طاهر على مسلسل خلي بالك من زيزي وطريقة تمثيل أبطاله من بينهم علي قاسم وتايسون وأمينة خليل وتطورات شخصياتهم.

وأشاد طاهر بمسلسل المداح الذي تصاعدت أحداثه منذ بداية رمضان ومازالت قوية، كما وصف مسلسل بين السما والأرض بأنه أفضل مثال لتجربة ال ١٥ حلقة.

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