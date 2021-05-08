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محمد طاهر: لعبة نيوتن سيطر على السوشيال ميديا.. وعلي قاسم: تحمست للظهور فيه كضيف شرف
السبت 08/مايو/2021 - 07:01 م
مي مرسي
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حل كاتب المحتوى محمد طاهر ضيفا على برنامج كأس إنرجي مع محمد طارق أضا على محطة راديو إنرجي ٩٢.١ للحديث عن تطورات المسلسلات والأعمال الفنية المعروضة خلال شهر رمضان.
وقال محمد طاهر إن مسلسل لعبة نيوتن هو المسلسل الوحيد الذي سار على نفس النهج من بداية عرضه في شهر رمضان، و"ريتمه موقعش" وقدر يخطف السوشيال ميديا، وعمل متكامل من بدايته وحتى اليوم.
وعن مسلسل كوفيد ٢٥، قال محمد طاهر إن المقارنة بينه وبين فيلم Bird box فكرة موجودة في العالم كله وأن الأفكار تتشابه لكن الحبكة مختلفة بين الفيلم والمسلسل وليس اقتباسا صريحا.
ووصف طاهر المسلسل بأنه كان بتوقع بأن تكون بدايته قوية وممتعة أكثر مما يظهر، وهو عمل جيد وأحداثه حلوة.
واستضاف برنامج كأس إنرجي الفنان علي قاسم بطل مسلسل خلي بالك من زيزي، المتصدر لقائمة أفضل الأعمال الكوميدية، في مكالمة هاتفية، وقال عن دوره إنه عمل مختلف وأن كريم الشناوي مخرج العمل شجعه على تقديم هذا العمل وثقتهما المتبادلة.
وأشار علي قاسم إلى اطمئنانه للعمل والنوع الذي ينتمي إليه لكنه لم يكن متوقعا هذا النجاح الذي حدث للمسلسل خلال شهر رمضان.
وعن لعبة نيوتن قال إنه يظهر كضيف شرف في دور بسيط تحمس له نتيجة حماسه للعمل وتوقعه نجاحه منذ عرضه عليه المخرج تامر محسن.
وأثنى محمد طاهر على مسلسل خلي بالك من زيزي وطريقة تمثيل أبطاله من بينهم علي قاسم وتايسون وأمينة خليل وتطورات شخصياتهم.
وأشاد طاهر بمسلسل المداح الذي تصاعدت أحداثه منذ بداية رمضان ومازالت قوية، كما وصف مسلسل بين السما والأرض بأنه أفضل مثال لتجربة ال ١٥ حلقة.
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