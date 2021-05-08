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تعرف على تعيينات وزارة الري الجديدة

السبت 08/مايو/2021 - 05:56 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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قرر الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تعيين كل من الدكتورة أميرة عبد الهادي محمد الدياسطي مديرًا عامًا للإدارة العامة لمتابعة المشروعات الإستثمارية بديوان عام الوزارة، ويندب للعمل مدير عام الإدارة العامة للاحتياجات والتمويل بقطاع التخطيط بذات الجهة، والمهندس عبدالرحمن أحمد سعد ابراهيم مديرًا عاما للإدارة العامة للتفتيش الفني بمصلحة الري.

كما شمل القرار أيضًا والمهندسة هدى محمد صلاح الدين محمد مديرًا عامًا للإدارة العامة للتخطيط ومتابعة نظم تطوير الري بمصلحة الري، وتندب للعمل مدير عام الإدارة العامة لتقييم ومتابعة الروابط بالإدارة المركزية للتوجيه المالي، والمهندس احمد عزتلي احمد الزهاري مديرًا عامًا للإدارة العامة للمكتب الفني لإقليم صرف "تكراري" بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، ويندب للعمل مدير عام الإدارة العامة لصيانة صرف السويس وشرق البحيرات بذات الجهة

وضم القرار المهندس أحمد شريف عارف أحمد مديرًا عاما للإدارة العامة للموارد المائية بديوان عام الوزارة، ويندب للعمل مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والري بأسيوط بمصلحة الري، والمهندس هشام علي حسن الديب مديرًا عاما للإدارة العامة لصيانة صرف "تكراري" بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، ويندب للعمل مدير عام الإدارة العامة لإرشاد الصرف بذات الجهة.

كما جرى تعيين المهندسة هبة حسين بيومي أحمد مديرا عاما للإدارة العامة لتخطيط المشروعات الإستثمارية بديوان عام الوزارة، وتندب للعمل مدير عام الإدارة العامة للتخطيط بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، والمهندس عماد محمد محمود خليل مديرًا عامًا للإدارة العامة للبرامج الرياضية والحسابات الإلكترونية بديوان عام الوزارة، ويكلف للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية للموارد والاستخدامات المالية بقطاع التخطيط بذات الجهة.

اشتمل القرار كذلك على المهندس سعيد علي مخيمر ريحان مديرا عاما للإدارة العامة لصيانة صرف "تكراري" بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، ويندب للعمل مدير عام الإدارة العامة لصيانة صرف الغربية بذات الجهة، والمهندس محمد إبراهيم محمد طنطاوي مديرًا عاما للإدارة العامة للورش وأجهزة التحكم بسيناء بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، ويندب للعمل مدير عام الإدارة العامة لمحطات طلمبات الدقهلية بذات الجهة.

وتضمن التكليف كل من المهندس شعبان سيد يوسف حسن مديرًا عاما للإدارة العامة لمحطات وطلمبات شمال الوادي الجديد بالفرافرة بمصلحة الري، والمهندس أشرف زغلول احمد عبد الواحد مديرًا عامًا للإدارة العامة لمحطات طلمبات البرلس بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، ويندب للعمل مدير عام الإدارة العامة للتدريب بذات الجهة، وأحمد محمد علي محمود مديرًا عاما للإدارة العامة للورش المركزية بالخارجية بمصلحة الري، ويندب للعمل مدير عام الإدارة العامة للمعدات الميكانيكية بإقليم صرف القناة وسيناء بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.
تعرف على تعيينات وزارة الري الجديدة
تعرف على تعيينات وزارة الري الجديدة
تعرف على تعيينات وزارة الري الجديدة
تعرف على تعيينات وزارة الري الجديدة
تعرف على تعيينات وزارة الري الجديدة
تعرف على تعيينات وزارة الري الجديدة

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