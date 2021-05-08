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مسلسل كوفيد 25 الحلقة 10.. قتل أحد المصابين ومهاجمة المستشفى

السبت 08/مايو/2021 - 05:55 م
مسلسل كوفيد 25 الحلقة 10
مسلسل كوفيد 25 الحلقة 10
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مسلسل كوفيد 25 الحلقة 10 .. اشتعلت أحداث العمل الدرامي الذي يشارك به النجم يوسف الاشريف جمهوره، خلال الموسم الرمضاني 2021، والذي بدأ عرضه من منتصف الشهر.

مسلسل كوفيد 25 الحلقة 10

ونال مسلسل كوفيد 25 الحلقة 10 إعجاب الكثيرين، من تابعوا هذا العمل الدرامي، الذي ينقل توقعات من وحي خيال مؤلفته، بشأن تحور فيروس كورونا إلى سلالة خطيرة.

قتل مصاب في مسلسل كوفيد 25 الحلقة 10

وقتل أحد المصابين بالفيروس الجديد خلال عرض مسلسل كوفيد 25 الحلقة 10 وذلك خلال خروجه من المستشفى، بعد الهجوم عليه، لتشتعل الأحداث.

أحداث مسلسل كوفيد 25 الحلقة 10

وشهد مسلسل كوفيد 25 الحلقة 10 تمكن يوسف الشريف الذي يقوم بدور البطل "الدكتور ياسين"، من الخروج من المعمل، واكتشاف أن الفيروس يحول المصابين إلى كائن مختلف غير البشر.

تطور مسلسل كوفيد 25 الحلقة 10

وأكد الدكتور ياسين خلال مسلسل كوفيد 25 الحلقة 10  أن اللقاح ليس له أى فائدة لأن الفيروس تحور وأصبح يغير فى "DNA" المتعلق بالإنسان.

ملخص مسلسل كوفيد 25 الحلقة 10

وأكد الفنان يوسف الشريف ضمن أحداث مسلسل كوفيد 25 الحلقة 10 أن الحاصلين على اللقاح قد لا يعدوا احدا بالنظر ولكن من الممكن أن ينتقل الفيروس بالعض.

موقف متأزم في مسلسل كوفيد 25 الحلقة 10

وأخبر "رامي" الشخصية التي يقوم بدورها  الفنان أحمد صلاح حسنى يوسف الشريف ضمن مسلسل كوفيد 25 الحلقة 10 أن بنزين السيارة لا يكفى إلا 10 كم وأقرب بنزينة على مسافة 25 كم.

مفاجأة في مسلسل كوفيد 25 الحلقة 10

وتفاجأ "ياسين" وأحمد صلاح حسني بأحد المواطنين يطلب منهم المساعدة فى العودة إلى زوجته وابنته في مسلسل كوفيد 25 الحلقة 10 ويخرج الدكتور ياسين ورامى من السيارة فى محاولة منهم للحصول على بنزين، ليعطيهم صاحب البنزينة 4 جراكن مقابل حصوله على العصائر.

هروب مصابين في مسلسل كوفيد 25 الحلقة 10

وهرب مصاب من الحجر في مسلسل كوفيد 25 الحلقة 10 لتسود حالة من الخوف والهلع بين الجميع، بينما يحاول أخرون الخروج، من هذا المكان المحظور، ليهاجمهم مجموعة من المصابين، أثناء خروجهم.

انتهاء مسلسل كوفيد 25 الحلقة 10

وانتهت أحداث مسلسل كوفيد 25 الحلقة 10 بمحاولة الدكتور الفنان يوسف الشريف "ياسين" إنقاذ الطفل حسن من المصابين بالفيروس الجديد.

أبطال مسلسل كوفيد 25 الحلقة 10

ويقوم ببطولة مسلسل كوفيد 25 الفنان يوسف الشريف، أحمد صلاح حسنى، أيتن عامر، وإدوارد، وايناس كامل، وراندا البحيرى، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكى فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجى علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجى.

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