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مدرب ولفرهامبتون يكشف أخر تطورات إصابة خيمنيز

السبت 08/مايو/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد نونو إسبريتو سانتو، مدرب وولفرهامبتون الإنجليزي، أن مهاجمه راؤول خيمينيز سيعرض على أخصائي في وقت لاحق من الشهر الجاري، بينما يستمر تعافيه من عملية جراحية لإصلاح كسر في الجمجمة.

 

وأصيب خيمينيز بعد اصطدامه برأس ديفيد لويز مدافع آرسنال، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتلقى علاجا طويلا على أرض الملعب، قبل نقله إلى المستشفى.

 

وعاد خيمينيز للتدريبات في فبراير/شباط الماضي، وأمضى بعض الوقت مع منتخب بلاده المكسيك خلال العطلة الدولية في مارس/آذار الماضي.

 

ولعب خيمينيز دورا محوريا في مسيرة فريقه الموسم الماضي، عندما أحرز 27 هدفا وصنع 10 فرص للتهديف في جميع المنافسات، بينما احتل فريقه المركز السابع بالدوري الإنجليزي، ووصل لدور الثمانية في الدوري الأوروبي.

 

وقال نونو قبل مباراة فريقه غدا الأحد أمام برايتون آند هوف ألبيون: "سيخضع راؤول للفحص وسيعرض على أخصائي في 18 من الشهر الجاري، وعندها سنعرف على وجه الدقة المطلوب لأننا بحاجة إلى الحصول على الضوء الأخضر من الأخصائي".

 

وأضاف: "وحتى يحدث ذلك فإنه في كامل اللياقة لكننا نتخذ احتياطات، فيما يتصل بضربه الكرة بالرأس أو الاحتكاك مع اللاعبين الآخرين".

 

وأكد نونو أن لاعب الوسط جواو موتينيو جاهز للمشاركة في مباراة الغد، بعد غيابه عن آخر مباراتين للفريق، بسبب مشكلة في الكاحل.

 

وقبل آخر 4 جولات من الموسم، يحتل وولفرهامبتون المركز 12 بين فرق الدوري الإنجليزي العشرين برصيد 42 نقطة، متفوقا بفارق 5 نقاط على برايتون الذي يحتل المركز 15.

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