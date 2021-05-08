تعرف على مواعيد منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو





يترقب جماهير وعشاق الكرة المصرية، مباريات الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو بعد تأهل المنتخب الأولمبي بطلا لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام.





مواعيد مباريات منتخب مصر الأولمبي في طوكيو





و تنطلق فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس من العام الجاري 2021، حيث تبدأ الجولة الأولى بدور المجموعات أيام 22 و 25 و 28 من شهر يوليو.





و يستهل منتخب الساجدين مشوارهم في بطولة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 بمواجهة المنتخب الاسباني في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم 22 يوليو 2021 بتوقيت الفراعنة.





ويواجه منتخب مصر الأولمبي في ثاني مبارياته في دورة الألعاب الأولمبية منافسه المنتخب الأرجنتيني عند تمام التاسعة و النصف من صباح يوم 25 يوليو 2021 وذلك بتوقيت القاهرة.





ويختتم أبناء المدرب المخضرم شوقي غريب مواجهاتهم في دور المجموعات بالجولة الثالثة أمام منتخب أستراليا عند الساعة الثانية من ظهيرة يوم 28 يوليو بتوقيت القاهرة.



