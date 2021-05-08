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شوقي غريب يستقر على الثلاثي المنضم إلى قائمة الفراعنة في الأولمبياد

السبت 08/مايو/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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استقر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، على ثلاثي الفراعنة فوق السن لضمهم إلى قائمة المنتخب لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو 2021.

ثلاثي الفراعنة المنضم لمنتخب مصر الأولمبي

كشف مصدر مطلع داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، آخر تطورات اختيارات المدرب المخضرم شوقي غريب لثلاثي الفراعنة فوق السن المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو.

وأوضح المصدر أن شوقي غريب استقر على اختيار محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، و أحمد حجازي بالإضافة إلى محمد الشناوي كثلاثي فوق السن وضمهم لقائمة الفراعنة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

و يبدأ منتخب مصر الأولمبي مشواره في بطولة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 بمواجهة المنتخب الاسباني في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم 22 يوليو 2021 بتوقيت الفراعنة.

وفي الجولة الثانية من دور المجموعات يواجه منتخب مصر منافسه المنتخب الأرجنتيني عند تمام التاسعة و النصف من صباح يوم 25 يوليو 2021 وذلك بتوقيت القاهرة.

وأخيرا يواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره أستراليا ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات عند الساعة الثانية من ظهيرة يوم 28 يوليو بتوقيت القاهرة.

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