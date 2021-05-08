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عاجل - الكشف عن غيابات الأهلي أمام الزمالك في الدوري

السبت 08/مايو/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يعاني النادي الأهلي من كثرة الغيابات في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك قبل المواجهة الهامة والمرتقبة أمام الزمالك، المقرر لها بعد غد الإثنين الموافق العاشر من شهر مايو.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك، عند الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف بتوقيت أبوظبي.

غيابات الأهلي أمام الزمالك في الدوري

ويغيب عن الأهلي في مواجهة الزمالك، "محمود متولي، جونيور أجايي، علي معلول، محمد محمود، كريم نيدفيد،  سعد سمير، حمدي فتحي"، بسبب الإصابات المختلفة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حتى الآن.

فيما يتواجد الزمالك في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، بعد أن لعب 20 لقاء حتى الآن.

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