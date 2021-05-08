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مدرب برايتون يعلق على ترشيحه لتدريب توتنهام

السبت 08/مايو/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد جراهام بوتر مدرب برايتون آند هوف ألبيون، أنه يركز فقط على وظيفته الحالية مع ناديه ولا يهتم بالشائعات والتكهنات، التي ترشحه بعضها لتولي تدريب توتنهام هوتسبير اللندني.

 

وتوقعت تقارير إعلامية في بريطانيا أن يتولى بوتر تدريب توتنهام، بعد استغناء الأخير عن مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو الشهر الماضي، وتعيينه لاعب الوسط السابق رايان ميسون مدربا مؤقتا حتى نهاية الموسم.

 

وقال بول باربر الرئيس التنفيذي لبرايتون في وقت سابق، إن النادي لا يخطط للاستغناء عن بوتر.

 

وقبل مباراة برايتون خارج أرضه أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي غدا الأحد، علق بوتر: "تركيزي منصب على مهمتي هنا.. لا يزال لدينا الكثير من العمل هنا، وأنا بالفعل سعيد".

 

وأكد بوتر أن الشائعات والتكهنات سواء كانت سلبية أو إيجابية، هي جزء من مجال كرة القدم في الوقت الحالي.

 

ويحتل برايتون المركز 15 بين فرق الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، وسيضمن استمراره في دوري الكبار الموسم المقبل، إذا فاز على وولفرهامبتون غدا الأحد.

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