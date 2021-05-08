يبحث الكثيرون عن موعد أذان المغرب في اليوم السادس والعشرين من رمضان الذي يوافق الخميس 6 مايو 2021، في جميع المحافظات والمدن المصرية.





ونرصد لكم عبر بوابة الفجر الإلكترونية موعد أذان المغرب في اليوم السادس والعشرين من رمضان في السطور التالية:





موعد أذان المغرب في اليوم السادس والعشرين من رمضان





القاهرة

6:37

الإسكندرية

6:44





طنطا

6:39





المنصورة

6:38





سوهاج

6:29





الأقصر

6:24





أفضل أدعية اليوم السادس والعشرين من رمضان عند الإفطار





اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه على نومة الغافلين وهب لي فيه اليسر والعافية إنك على كل شي قدير وقربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين.