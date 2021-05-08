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الاثنين.. الجامعة العربية تبحث الجرائم الإسرائيلية في القدس
السبت 08/مايو/2021 - 06:04 م
أحمد الليموني
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صرح السفير حسام زكى الامين العام المساعد للجامعة العربية أنه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين يوم الاثنين 10 مايو الجاري حضوريا بمقر الأمانة العامة.
وذلك بناء على طلب دولة فلسطين وبرئاسة دولة قطر، الرئيس الحالي لمجلس الجامعة، وذلك لبحث الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة علي المقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة المسجد الاقصى المبارك و الاعتداء على المصلين والمخططات الاسرائيلية للإستيلاء على منازل المواطنين المقدسيين خاصة في حي الشيخ جراح في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير اهلها.
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