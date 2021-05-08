الاثنين.. الجامعة العربية تبحث الجرائم الإسرائيلية في القدس





صرح السفير حسام زكى الامين العام المساعد للجامعة العربية أنه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين يوم الاثنين 10 مايو الجاري حضوريا بمقر الأمانة العامة.



