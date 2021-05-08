نجم الأهلي يفجرها: موسيماني سيرحل عن الأحمر

يرى محمد فضل نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق ،أن الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الاهلى سيرحل عن القلعة الحمراء.

وقال محمد فضل الذى حل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:"موسيمانى مدرب محظوظ ويجيد في المباريات الكبرى فقط ، الناس فاكرة أداء الاهلى في عهد فايلر وفاكرة إنجازات مانويل جوزيه فقط".

وأضاف :"موسيمانى حتى الان لايعرف إمكانيات الأهلى ، مينفعش يقعد محمد شريف ويلعب والتر بواليا ، والسنة الجاية وارد يخرج والتر بواليا اعارة بسبب عدم قدرة موسيمانى على دخوله في فريق الاهلى تدريجياً".

وتابع محمد فضل :" إدارة موسيمانى للمباريات سيئ شوفنا غزل المحلة مسيطر تماماً على المباراة ، وكذلك أمام المصرى البورسعيدى".

وأكمل :" موسيمانى لن يكمل مشواره مع الأهلى والنادى سيبحث عن مدرب جديد ليست معلومة وإنما توقع ، لان موسيمانى ليس مدرب بحجم الاهلى، الاهلى يستحق مدرب أفضل من موسيمانى".

وعن القمة علق محمد فضل:" راهنت على فوز الاهلى في القمة الأخيرة وحدث بالفعل ، أتمنى يفوز المارد الاحمر بالقمة المقبلة ولكن بحط توقعاتى حينما أرى تشكيل المباراة ، مشاكل الزمالك الفنية أكثر من الاهلى ، ولكن قراءة موسيمانى للمباراة ليست جيدة ويتفوق فيها كارتيرون ، والاهلى بعودة المصابين سيكون أفضل".

وعن الدوري علق محمد فضل:"أتوقع ان الدوري سينتهى في 15 أغسطس المقبل".