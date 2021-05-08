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التعادل السلبي يحسم قمة برشلونة وأتلتيكو.. وريال مدريد أمام فرصة العمر لتصدر الليجا

السبت 08/مايو/2021 - 06:08 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حسم التعادل السلبي قمة برشلونة مع ضيفه أتلتيكو مدريد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، السبت، على ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين، من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقدما فريقي برشلونة وأتلتيكو مدريد، فرصة العمر إلى ريال مدريد، حيث بات في مقدوره تصدر الليجا الإسبانية حال فوزه غدًا على إشبيلية، في المباراة التي ستجمع بينهم ضمن منافسات نفس الجولة.

رفع أتلتيكو مدريد رصيده بهذا التعادل إلى 77 نقطة في المركز الأول، فيما ارتفع رصيد البلوجرانا إلى 75 في المركز الثاني، وإذا فاز الريال على إشبيلية فسيرفع رصيده إلى 77 في الصدارة متفوقًا على الروخي بلانكوس متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة.

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برشلونة الدورى الإسباني أتلتيكو مدريد

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