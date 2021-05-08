السياسة الخارجية لتركيا .. ما أسباب التحولات الكبيرة؟ (فيديو)

تحولات كبيرة في السياسة الخارجية التركية، تتراوح بين التقدم شرقا انطلاقا من مصر والسعودية، والسعي الحثيث تجاه الغرب لمحاولة إصلاح ما فسد في العلاقات مع أوروبا.. لكن ما دوافع أنقرة لكل تلك التحولات؟.





تحاول تركيا القفز على الخلافات التي ولّدتها سياساتها في المنطقة، خاصة بعد أحداث ما يسمى بـ"الربيع العربي" حين انقلبت على نظرية "صفر مشكلات" بالتدخل المباشر في شؤون دول المنطقة، والتوجه "التوسعي" عبر التموضع عسكريا في سوريا وليبيا وشمال العراق، ما دفع تركيا إلى عزلة كبيرة ربما لم يسبق أن عاشتها في تاريخها، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.





لتتحول سياسات تركيا "صفر مشكلات" إلى "صفر علاقات"، وتجد نفسها مطالبة بإصلاح العلاقات شرقا وغربا في وقت واحد، ويفتح أردوغان أبواب المصالحة على مصراعيها مع جميع دول المنطقة.





كما أطلقت أنقرة سيلا من التصريحات حول رغبتها في فتح صفحة جديدة مع أوروبا.





المحللون يؤكدون أن هناك أسبابا كثيرة لهذا التحول في مقدمتها الضغوط الأميركية على أنقرة مع وصول بايدن إلى السلطة، وكذلك الأزمة الاقتصادية الحادة مع هروب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى سعي أردوغان لإنقاذ شعبيته التي اهتزت بشدة في السنوات الأخيرة، خاصة قبل موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبل في صيف 2023.





لكن بعض المحللين يعتقدون أن التحول الراهن قد يكون "مناورة" دون المساس بأهداف استراتيجية "العثمانية الجديدة".





برأيك، ما الدوافع الحقيقية وراء السياسة التركية الجديدة؟



