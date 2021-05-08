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بالأسماء.. ريال مدريد يفقد 5 نجوم أمام إشبيلية
السبت 08/مايو/2021 - 07:32 م
الفجر الرياضي
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أعلن زيدان مدرب ريال مدريد عن قائمة الفريق المستدعاة لمواجهة إشبيلية، ضمن الجولة الـ35 من الليجا، على أرضية ملعب " الفريدو دي ستيفانو ".
وشهدت
القائمة المستدعاة غياب كلاً من سيرجيو راموس، وداني كارفخال، ولوكاس فاسكيز،
وفيرلاند ميندي، ورافائيل فاران، بسبب الإصابة.
وجاءت
القائمة كالأتي:
حراسة
المرمى: كورتوا، لونين، ألتوبي.
خط
الدفاع: ميليتاو، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ميجيل.
خط
الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو، بلانكو.
خط
الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، فينيسيوس، ماريانو، رودريجو.
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