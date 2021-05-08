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بالأسماء.. ريال مدريد يفقد 5 نجوم أمام إشبيلية

السبت 08/مايو/2021 - 07:32 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن زيدان مدرب ريال مدريد عن قائمة الفريق المستدعاة لمواجهة إشبيلية، ضمن الجولة الـ35 من الليجا، على أرضية ملعب " الفريدو دي ستيفانو ".

 

وشهدت القائمة المستدعاة غياب كلاً من سيرجيو راموس، وداني كارفخال، ولوكاس فاسكيز، وفيرلاند ميندي، ورافائيل فاران، بسبب الإصابة.

 

وجاءت القائمة كالأتي:

 

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، ألتوبي.

 

 

خط الدفاع: ميليتاو، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ميجيل.

 

 

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو، بلانكو.

 

 

خط الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، فينيسيوس، ماريانو، رودريجو.

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