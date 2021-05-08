بالأسماء.. ريال مدريد يفقد 5 نجوم أمام إشبيلية

أعلن زيدان مدرب ريال مدريد عن قائمة الفريق المستدعاة لمواجهة إشبيلية، ضمن الجولة الـ35 من الليجا، على أرضية ملعب " الفريدو دي ستيفانو ".

وشهدت القائمة المستدعاة غياب كلاً من سيرجيو راموس، وداني كارفخال، ولوكاس فاسكيز، وفيرلاند ميندي، ورافائيل فاران، بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة كالأتي:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، ألتوبي.

خط الدفاع: ميليتاو، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ميجيل.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو، بلانكو.

خط الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، فينيسيوس، ماريانو، رودريجو.