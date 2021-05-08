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تشكيل قمة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

السبت 08/مايو/2021 - 06:11 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي تشكيل فريقه الرسمي الذي سيواجه تشيلسي بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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وجاء تشكيل السيتي على النحو التالي:
مانشستر سيتي: إيدرسون، كانسيلو، دياز، لابورت، أكي، ميندي، رودريجو، توريس، سترلينج، جيسوس، أجويرو.

فيما جاء تشكيل البلوز كالتالي:-

تشيلسي: ميندي، أزبيليكويتا، كريستينسن، روديجر، جيمس، كانتي، جيلمور، ألونسو، زياش، فيرنر، بوليسيتش 

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محرز مانشستر سيتي زياش تشيلسي

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