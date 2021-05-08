تشكيل قمة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي تشكيل فريقه الرسمي الذي سيواجه تشيلسي بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وجاء تشكيل السيتي على النحو التالي:

مانشستر سيتي: إيدرسون، كانسيلو، دياز، لابورت، أكي، ميندي، رودريجو، توريس، سترلينج، جيسوس، أجويرو. مانشستر سيتي: إيدرسون، كانسيلو، دياز، لابورت، أكي، ميندي، رودريجو، توريس، سترلينج، جيسوس، أجويرو.





فيما جاء تشكيل البلوز كالتالي:-



تشيلسي: ميندي، أزبيليكويتا، كريستينسن، روديجر، جيمس، كانتي، جيلمور، ألونسو، زياش، فيرنر، بوليسيتش



