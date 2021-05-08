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رواد سوشيال ميديا يوجهون رسالة شديدة اللهجة إلي الجماعات الإرهابية

السبت 08/مايو/2021 - 06:12 م
بوابة الفجر
الفجر
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وجه رواد سوشيال ميديا رسالة شديدة اللهجة الي العملاء الخونة والجماعات الارهابية.

وقال النشطاء "لا للعملاء والخونة والمتأمرين على البلاد من المأجورين وأصحاب المصالح.. الاختبار ما بين أشخاص قدموا حياتهم لحماية هذا البلد وآخرين عملاء يتآمرون لتدمير هذا البلد ويطالبون في هذا الوقت بالعفو والإفراج عن قتلة هؤلاء الشهداء ".

وأضاف النشطاء "الاجتماع السري الذي شارك فية 4اشخاص ممن يطلقون على أنفسهم نشطاء حقوقين وانتهي بإصدار بيان وهمي اهم ما جاء فية مطالبتهم بوقف احكام الاعدام ضد العناصر الإرهابية والاخوان والعفو عنهم والإفراج عن المحبوسين منهم وإكمال سيناريو مخطط تبني جماعة الإخوان الإرهابية ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية الداعمة لتلك الدعوة".

واستكمل النشطاء أن الشعب المصري العظيم وجة رساله قويه وحازمة لهؤلاء العملاء والمتحالفين والداعمين لهم بتجاهلهم التام لتلك الدعوةوالتي اقتصرت على تأييد أطراف المؤامرة لبعضهم البعض وأن أبلغ رد هو نشر صور هؤلاء الشهداء على يد من يطالبون بالإفراج عنهم".

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