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تقرير يكشف تصدر تركيا قائمة الدول الأكثر إنتهاك لحقوق الصحفيين

السبت 08/مايو/2021 - 06:09 م
بوابة الفجر
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 تصدرت تركيا قائمة الدول التي تعرضت فيها الصحافيات لاعتداء وتهديد خلال الربع الأول من العام الجاري.

 

فقد أظهر التقرير الفصلي الأول لائتلاف المرأة في الصحافة أن ما مجموعه 114 صحافية تعرضن للاعتداء والتهديد في البلاد منذ بداية عام 2021.

 

وأصدرت المنظمة العالمية لدعم الصحافيات، أول تقرير فصلي عن الربع الأول من العام الجاري، أشارت فيه إلى أنه وعلى مدار الربع الأول من عام 2021 ، وثق المركز 348 حالة عنف وتهديد ضد الصحافيات حول العالم.


 
 

كذلك لفتت إلى أنه وفي تلك الفترة ارتفع العدد الإجمالي للقضايا ضد النساء في وسائل الإعلام بنسبة 284.8% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.


 وبحسب التقرير، فإن تركيا هي الدولة الرائدة من حيث الاعتداءات والتهديدات التي تتعرض لها الصحافيات.

 

كما أردف أنه ومنذ بداية العام، كانت تركيا الدولة الرائدة في الهجمات والتهديدات ضد الصحافيات، فقد سجلنا ما مجموعه 114 صحافية تعرضن للاعتداء والتهديد منذ بداية عام 2021.


 
 

وأضاف أن حوالي 50 صحافية مثلت أمام المحكمة في تهم التي لا أساس لها، تعرضت 20 منهن للتنمر في أماكن العمل في غرف الأخبار، وتعرضت 15 صحافية لعنف الشرطة أثناء تغطيتهن للأخبار، وتم اعتقال 14 صحافية، وحُكم على ثلاث صحافيات بالسجن وطردت ثلاث صحافيات، بينما تم تهديد صحفية واحدة، وأصبحت أخرى هدفاً للخطاب العنصري.


 
 

إلى ذلك، ختم تقرير ائتلاف المرأة في الصحافة، بأن المناخ السياسي الاستبدادي المتزايد في تركيا مازال يستهدف الصحافيين، معتبراً أن الأخبار الرتيبة التي تنشرها وسائل الإعلام الموالية للحكومة، بأوامر من الرئيس أردوغان تنتهك حرية التعبير، وفق تعبيره.

 

بينما يكافح الصحافيون العازمون على كتابة الحقيقة لمواصلة عملهم، وفقا للتقرير

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