دعاء اليوم السادس والعشرين من رمضان .. يسارع الصائمون في طل بقاع الأرض إلى مغفرة من المولى عز وجل، والتقرب إليه بالطاعات والأعمال الصالحة طوال شهر رمضان، وتحديداً في الشعر الأواخر.





دعاء اليوم السادس والعشرين من رمضان





ويبحث الكثيرون عن دعاء اليوم السادس والعشرين من رمضان حيث اعتادوا طيلة الشهر على الدعاء والبحث عن أفضل الأدعية والتضرع إلى الله بأحسنها.





وترصد بوابة الفجر لقرائها الكرام دعاء اليوم السادس والعشرين من رمضان وأفضل الأدعية طوال الشهر الكريم، في السطور التالية:





دعاء اليوم السادس والعشرين من رمضان 2021





دعاء اليوم السادس والعشرين من رمضان: " اللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ بالشُّكرِ وَالقَبولِ عَلى ماتَرضاهُ وَ يَرضاهُ الرَّسولُ مُحكَمَةً فُرُوعُهُ بِالأُصُولِ".





أدعية مستحبة في شهر رمضان





عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: "اللهم اجعلني محبًا لأَوليائك، ومعاديًا لأَعدائك، ومتمسكًا بسنة أَنبيائك، يا عظيمًا في قلُوب النبيين".





اللّهُمَّ اغْسِلني فيهِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَطَهِّرْني فيهِ مِنَ العُيُوبِ، يامُقيلَ عَثَراتِ المُذنبين.





اللّهُمَّ افْتَحْ لي فيهِ أبوابَ فَضْلِكَ، وَ أنزِل عَلَيَّ فيهِ بَرَكاتِكَ وَ أسْكِنِّي فيهِ جَنّاتَكَ، يا مَجيبَ دَعوَةِ المُضْطَرِّينَ.





اللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ فَضْلَ لَيلَةِ القَدرِ، وَ صَيِّرْ اُمُوري فيهِ مِنَ العُسرِ إلى اليُسرِ يا رَؤوفاً بِعِبادِهِ الصّالحينَ.





اللّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّي فيهِ مِنَ النَّوافِلِ، وَ أكْرِمني فيهِ بِإحضارِ المَسائِلِ، وَ قَرِّبْ فيهِ وَسيلَتي إليكَ مِنْ بَيْنِ الوَسائِلِ.



