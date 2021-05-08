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ضبط عاطل بحوزته ٣٥ طربة حشيش في المنصورة

السبت 08/مايو/2021 - 06:20 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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تمكن ضباظ مباحث قسم ثان المنصورة بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من القبض على عاطل بحوزته 35 طربة حشيش بقصد الإتجار.


حيث تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى مدير المباحث بالمديرية يفيد ضبط عاطل يدعي كامل عبدالعزيز أحمد البسيوني، ۲۷سنة عاطل، ومقيم منطقة " كفر البدماص " دائرة القسم. حـال تواجـده بشـارع " الدراسـات " دائـرة القسـم وبحوزتـه عـدد ( ۱۲ طربـة حشيش، عـدد ٢٣ لفافـة لجـوهر الحشيش المخـدر ومبلغ مالی ۳۳۰ جنیه، هاتف محمول، سلاح أبيض " مطواة )

و بمواجهتـه إعترف بحيازته للمـواد المخدرة بقصد الإتجـار، والمبلغ المـالي مـن حصيلة تجارته الغير مشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائة والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس.

وتم تحرير محضر رقم ۲۰٢١ ٤٦٦4 جنایات قسم ثان المنصورة، وجاري العرض علي النيابة العامة.

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