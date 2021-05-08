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مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 26 بعد واقعة "الواحات"

السبت 08/مايو/2021 - 06:15 م
مسلسل الاختيار 2 الحلقة 26
مسلسل الاختيار 2 الحلقة 26
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مسلسل الاختيار 2 الحلقة 26 .. واصل العمل الدرامي الذي يقدمه المخرج بيتر ميمي وبمشاركة مجموعة من ألمع نجوم الدراما المصرية والعربية نجاحه الكبير بعد مفاجآت الحلقة 25 التي عرضت أمس.

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 26

ويترقب المشاهدون عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 26 لمعرفة الأحداث والتفاصيل الجديدة، بعدما عرض بيتر ميمي ملحمة رجال الداخلية في واقعة "الواحات" الشهيرة، والتي استشهد خلالها 16 من قوات الأمن.

أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 26

ومن المتوقع أن يشهد مسلسل الاختيار 2 الحلقة 26 أحداثاً ساخنة حيث يسعى الأمن المصري بالتعاون مع قوات الجيش، في استعادة الضابط الحايس الذي خطفه الإرهابيين منفذي عملية "الواحات"، والانتقام منهم. 

موعد مسلسل الاختيار 2 الحلقة 26

ويبحث الكثيرون عن موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 26  بعدما تكشفت التفاصيل التي سبقت واقعة "الواحات" حيث ردت الحلقة عن تساؤلات كثيرة حول سبب توجه قوات الداخلية لهذا المكان وفي هذا التوقيت.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 26 لمتابعينا الكرام في السطور التالية:

موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 26 على "أون"

أعلنت مجموعة قنوات أون الفضائية عن إذاعة مسلسل الاختيار 2 الحلقة 26 في تمام الـ9 مساءً كما يعاد في الـ2 صباحا مع وجود إعادة ثانية في 3 ونصف مساءً.

موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 26 على قناة أبو ظبي وإي آر تي حكايات

ويذاع مسلسل الاختيار 2 الحلقة 26 عبر فضائية قناة أبوظبي في تمام الـ11 مساءً، وينقل عبر قناة Art  حكايات في الـ11 مساءً ويعاد في السابعة صباحا والـ3 عصراً، وذلك طوال شهر رمضان 2021.

مسلسل الاختيار 2 ونجوم العمل

ويقوم ببطولة مسلسل الاختيار 2 الذي يترقب المشاهدون عرض الحلقة 26 اليوم، النجم كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإنجي المقدم وهو من إخراج بيتر ميمي.

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