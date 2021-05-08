رواد سوشيال ميديا يوجهون رسالة شديدة اللهجة الي العناصر الإرهابية

وجه رواد سوشيال ميديا رسالة شديدة اللهجة الي العملاء الخونة والجماعات الارهابية بعد حلقة حلقة (كرادسة-والواحات).





وقال النشطاء إن (كرادسة-والواحات) ومختلف إرجاء مصر لحماية الشعب المصرى من هذا الاٍرهاب اللعين.



وأضاف النشطاء " في هذه الوقت الذي يلتف فيه الشعب المصري حول مسلسل يمجد شهداء الوطن وبطولاتهم..تأتي المؤامرة بداية من قيام العناصر الارهابية بقتل أحد المواطنين الأقباط بسيناء وإذاعة فيديو بذلك لإحباط الشعب المصري "



واستكمل النشطاء "الا رجال الشرطة سرعان ما ثاروا من هؤلاء الارهابيين ثم أعقبها المسمومة المرتبطة باجتماع سري مشبوه في محاولة لتشويش على الشعب المصري وإخراجه من حالة التكاتف والتضامن التي يشعر بها وحالة الفخر التي يري بها بلاده وهي ترتفع وتزدهر فوق كل التحديات".

